Agencias

Al menos dos policías muertos y 18 heridos en un ataque de milicianos en el norte de Pakistán

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos dos agentes de las fuerzas de seguridad de Pakistán han muerto este lunes y otros 18 han resultado heridos en un ataque perpetrado por un grupo de milicianos en la localidad de Hangu, en la provincia septentrional de Jaiber Pastunjuá.

Las propias fuerzas de seguridad han confirmado lo sucedido y han informado de que varios "terroristas" atacaron un puesto policial en la zona de Torah Wadi. Las víctimas del ataque son miembros de los Cuerpos de Fronteras paquistaní, que se encuentran desplegados en la citada provincia y también en Baluchistán.

El portavoz de la Policía de Kohat ha indicado que los agentes fronterizos abrieron fuego también contra los milicianos y ha explicado que al menos seis de ellos han fallecido en el intercambio de disparos. "Lograron escapar y se llevaron los cuerpos de los fallecidos", ha matizado, según informaciones del diario 'Dawn'.

Asimismo, ha aclarado que los miembros de las fuerzas de seguridad que han resultado heridos han sido trasladados a un hospital de la zona tras recibir primeros auxilios.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nieves Álvarez, radiante, pone fin a sus románticas vacaciones con Bill Saad

Nieves Álvarez, radiante, pone fin

Fabiola Martínez se desmarca de la portada de Bertín Osborne con Gabriela Guillén y el hijo que tienen en común

Fabiola Martínez se desmarca de

Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole en el 25 cumpleaños de la artista

Infobae

Agustín Bravo se reafirma en que Isabel Pantoja estuvo detrás de la cancelación de su programa

Agustín Bravo se reafirma en

Última hora. Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Última hora. Fallece la actriz