Agustín Bravo se reafirma en que Isabel Pantoja estuvo detrás de la cancelación de su programa

Hay que remontarse a 2002 para saber el origen del 'rencor' que Agustín Bravo siente por Isabel Pantoja, y que no ha ocultado en los últimos años. Entonces, el presentador estaba al frente de uno de los programas más exitosos de Canal Sur, con audencias que rondaban el 30% de share. Pero tras la intervención en directo de la hermana de Paquirri, Teresa Rivera, para criticar abiertamente a la tonadillera, el magazine llegaba a su fin sin que nadie le diese una explicación convincente al comunicador.

¿Estuvo la cantante de 'Marinero de luces' detrás de la caída de su programa, uno de los mayores varapalos en la carrera profesional de Agustín? Así lo reveló Julián Muñoz en su última entrevista en televisión antes de su fallecimiento. "El programa de Agustín Bravo desapareció y nunca fue más a Canal Sur. Fíjate lo que contaría porque se lo cepilló" afirmaba el exalcalde de Marbella en el especial póstumo que protagonizó en Mediaset tras su muerte en septiembre de 2024.

Algo que el presentador no olvida, como ha reconocido este domingo al abandonar el programa 'Fiesta' en el que ha colaborado para hablar de la recordada Carmen Sevilla. Muy cauto, Bravo ha dejado claro que no ha sido él el que desveló que Isabel fue la 'mano negra' que provocó la cancelación de su programa en Canal Sur, pero sí reconoce que él siempre sospechó que la intervención de la artista tuvo algo que ver: "Yo no he contado nada. Eso lo contó Julián, su expareja. Pero yo lo vi, como todo el mundo que lo ve. Y si te preguntan si es cierto pues dices sí".

"Aparte yo no tengo pruebas, pero hombre sí, sospechaba algo" admite, apuntando que más que la propia Pantoja, cree que detrás del fin de su programa estuvo "su círculo. Ella no tiene ese poder, pero si manifiesta un cierto interés, pues siempre hay alguien que le pueda hacer caso". "A mí no me sorprende nada, después de tantos años no me sorprende" confiesa, convencido de que a la cantante no le ha molestado que haya hablado sobre este asunto en su vuelta a televisión porque "está muy desconectada, creo, de la actualidad".