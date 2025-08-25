Agua Marina Espinola, primera vencedora de la Vuelta a Castilla-La Mancha Leader femenina

La ciclista paraguaya Agua Marina Espinola (Farto Kiroot) inauguró el palmarés de la Vuelta a Castilla-La Mancha Leader femenina, tras vencer este domingo la etapa final en Molina de Aragón y hacerse con el maillot rojo carmesí de líder de la general.

La Vuelta a Castilla-La Mancha Leader femenina afrontó su jornada final con salida en Mariana (Cuenca). La presentación de equipos y el protocolario corte de cinta contaron con la ausencia del equipo Tenerife BikePoint, que en solidaridad con el ciclista fallecido en competición en la Vuelta a la Ribera del Duero Junior, no tomaron la salida.

Según informa la organización, la salida lanzada de la prueba se dio a la altura de Puente Vadillos, con tranquilidad en las primeras posiciones hasta la disputa de la Meta Volante de Beteta que se llevó Kateryna Velychko (Farto), mientras que en Poveda de la Sierra fue Beatriz Roxo (Cantabria Río Miera) la que pasó en primera posición.

En cuanto a los pasos de montaña, en Cueva del Hierro volvió a llevarse los puntos la líder de esa clasificación Alessia Missiaggia (Farto); en el Mirador de Alto Tajo se llevó los puntos Cassia Boglio (Prolongo Al Andalus); mientras que en Taravilla fue Agua Marina Espinola (Farto) la que puntuó en primera posición.

Se destacaron cuatro corredoras en el encadenado de puertos, con Espinola, Hernández y Missiaggia (Farto) junto al maillot rojo carmesí Cassia Boglio. Pero la paraguaya Agua Marina Espinola consiguió marcharse del marcaje para buscar el triunfo en Molina de Aragón.

Superando el minuto de renta, quedaba solamente conocer el pódium final que se pelearon en un numeroso grupo perseguidor con Beatriz Roxo (Cantabria Río Miera) y Cassia Boglio (Prolongo Al Andalus) completando los dos peldaños restantes.

El maillot de líder rojo carmesí de la Junta de Castilla-La Mancha corresponde a la vencedora final Agua Marina Espinola (Farto Kiroot); al igual que el maillot verde por puntos. La reina de la montaña con el maillot rojo es Alessia Missiaggia (Farto Kiroot); la líder de las metas volantes con el maillot amarillo corresponde a Beatriz Roxo (Cantabria Río Miera); al igual que la líder de la clasificación sub-23. La mejor castellano manchega con el maillot azul es Silvia Gómez (Pafgio-Dema)

La segunda y última etapa de la prueba femenina tiene la colaboración de los Grupos de Acción Local: Asociación Promoción y Desarrollo Serrano (Prodese); y Asociación Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo.