Agencias

Un menor de 14 años, herido grave tras ser agredido en el cuello con un objeto punzante en Parla

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un menor de 14 años ha resultado herido grave este domingo tras ser agredido a la altura del cuello con un objeto punzante en la calle Laguna Villafranca de los Caballeros, ubicada en la localidad madrileña de Parla.

Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han señalado que el joven ha sido atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, que lo han estabilizado y posteriormente, con pronóstico de gravedad, trasladado a la UVI del Hospital 12 de Octubre.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Canadá, Suecia y Noruega anuncian nuevos acuerdos de ayuda y cooperación militares con Ucrania

Canadá, Suecia y Noruega anuncian

Muere un hombre de 30 años tras ser sacado del agua con signos de ahogamiento en la costa de Lanzarote

Muere un hombre de 30

La principal institución suní del mundo condena la moción aprobada en Jumilla para prohibir actos religiosos

La principal institución suní del

Seis ahogados durante un viaje de estudiantes en Egipto

Infobae

(Crónica) Media hora de goles condena al Girona en La Cerámica

(Crónica) Media hora de goles