Un dron ucraniano derribado deja leves daños materiales en la planta nuclear de la región rusa de Kursk

Las autoridades de la central nuclear de la región rusa de Kursk han informado de un incendio en sus instalaciones después de que el Ejército de Rusia haya derribado un dron ucraniano, cuyos restos se han estrellado contra un transformador.

"El 24 de agosto, a las 00.26 horas (hora local), un vehículo aéreo de combate no tripulado (UAV) de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue derribado por la defensa aérea cerca de la central nuclear de Kursk. Al caer, el vehículo detonó, dañando el transformador auxiliar", han indicado en un mensaje desde su canal de Telegram.

El incendio ha sido extinguido por los bomberos sin dejar víctimas ni heridos, sin embargo, varios puntos de la planta han quedado dañados.

En concreto, la unidad tres se ha descargado al 50 por ciento, aunque, según las autoridades rusas, actualmente funciona con normalidad. La unidad cuatro se encuentra en "mantenimiento programado" y las unidades uno y dos operan, pero "sin generar energía".

Igualmente, han sostenido que los niveles de radiación de la zona y sus alrededores están en "valores naturales".

NUEVO INCENDIO EN LA TERMINAL NOVATEK DE UST-LUGA

Por otro lado, las autoridades de la región rusa de Leningrado han confirmado que también se está quemando la terminal del productor independiente ruso de gas natural Novatek por el impacto de los restos de una decena de aviones no tripulados de Ucrania, según ha confirmado el gobernador regional, Alexander Drozdenko .

"Los bomberos y el Ministerio de Situaciones de Emergencia trabajan para extinguir el incendio, que no ha dejado víctimas", ha indicado en su canal de Telegram.

Según el sitio web oficial de Novatek, el complejo Ust-Luga es una zona de trasbordo y fraccionamiento de condensado de gas ubicado en el puerto permanente de Ust-Luga, en el Mar Báltico. El complejo Ust-Luga transforma el condensado de gas estable en nafta ligera y pesada, combustible para aviones, componente de combustible para barcos (fuel oil) y gasóleo.

Cabe recordar también que, durante la tarde de este pasado sábado, los sistemas de defensa rusos han interceptado y destruido 57 vehículos aéreos no tripulados procedentes de Ucrania sobre varias regiones del país.