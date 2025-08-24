Última hora. Los Reyes Felipe y Letizia visitarán las zonas afectadas por los incendios la próxima semana

Una semana después de que el Rey Felipe VI interrumpiera sus vacaciones privadas en Grecia junto a la Reina Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, a causa de los graves incendios que han arrasado diferentes puntos de nuestro país -siendo especialmente castigadas las Comunidades Autónomas de Galicia, Castilla y León, Extremadura, o Andalucía-, para acudir al cuartel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Torrejón de Ardoz para seguir de cerca la evolución de los fuegos y transmitir su apoyo a los que trabajan incansablemente en las labores de extinción, ha trascendido el significativo paso que están a punto de dar sus Majestades.

Y es que tal y como ha transmitido Casa Real este viernes, Don Felipe y Doña Letizia visitarán las pricipales zonas afectadas por los incendios la próxima semana para conocer de primera mano los daños sufridos y escuchar a los vecinos damnificados por esta terrible catástrofe, al igual que hicieron tras la DANA que arrasó numerosos municipios de la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, mostrando asimismo su agradecimiento a los equipos que han combatido el fuego sin descanso en las últimas semanas para proteger a la población.

Por el momento no ha trascendido ni la fecha exacta ni los lugares a los que se desplazarán los Reyes, pero todo apunta a que serán los lugares más castigados por los incendios. Sí se sabe que, volcados en este desastre natural en una extensa parte del territorio nacional, sus Majestades han pedido a la Fundación Hesperia -de la que son Presidentes de Honor- que estudien las posibilidades de contribuir con sus fondos propios a la financiación de algunos de los proyectos de reconstrucción o recuperación a medida que estos se vayan poniendo en marcha en un futuro próximo en las Comunidades afectadas.