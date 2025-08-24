Agencias

Tres muertos en enfrentamientos entre grupos armados en el este de República Democrática del Congo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos tres personas han muerto en Pinga, en la región de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo, en el marco de los enfrentamientos entre la Defensa de Congo Nduma (NDC-R) y la Unión de la Resistencia Patriótica (UPR).

El enfrentamiento comenzó el pasado miércoles cerca de Nkobe, cuando efectivos de la NDC-R lanzaron un ataque que se saldó con tres muertes y seis personas más heridas.

Algunos de los heridos fueron trasladados al dispensario de Munsanga y otros a Pinga, donde recibieron atención médica, según recoge el portal de noticias congoleño Actualité.

El secretario administrativo de la región de Kisimba, Lavie Changwi, ha advertido de que este conflicto entre milicias rivales podría beneficiar al grupo insurgente M-23, que podría intentar penetrar en la zona, por lo que ha pedido una intervención militar para restablecer la calma entre ambas partes, integrantes de la coalición progubernamental.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La cadena de radiodifusión pública de Austria despide a un editor por una publicación antisemita

La cadena de radiodifusión pública

Principales titulares de los periódicos para el domingo 24 de agosto

Infobae

Última hora. Los Reyes Felipe y Letizia visitarán las zonas afectadas por los incendios la próxima semana

Última hora. Los Reyes Felipe

Fabiola Martínez, primera y contundente reacción a la portada de Bertín Osborne con Gabriela Guillén y su hijo

Fabiola Martínez, primera y contundente

Mónica Hoyos presume de su hija en común con Carlos Lozano, Luna, que triunfa en TikTok como 'política'

Mónica Hoyos presume de su