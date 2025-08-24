Agencias

Rusia anuncia el intercambio de un total de 292 prisioneros de guerra con Ucrania

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este domingo de la liberación de 146 militares ucranianos prisioneros de guerra a cambio de otros tantos militares rusos.

"El 24 de agosto 146 militares rusos han vuelto del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 146 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas han sido entregados", ha informado el Ministero de Defensa ruso en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram. Los militares rusos "recibirán tratamiento y rehabilitación en las instituciones médicas del Ministerio de Defensa ruso". Los militares rusos están ya en territorio de Bielorrusia y reciben "la atención psicológica y médica necesaria".

Además, ocho "ciudadanos de rusos residentes en la región de Kursk" y que habían sido "ilegalmente detenidos por el régimen de Kiev", han regresado y volverán a sus casas. Estos ciudadanos rusos habrían sido apresados cuando Ucrania ocupó durante meses una importante porción del territorio de la provincia rusa de Kursk en una maniobra táctica para intentar frenar la ofensiva rusa en la región ucraniana del Donbás.

Moscú ha mencionado la colaboración de Emiratos Árabes Unidos a través de su mediación "humanitaria" para facilitar el regreso de los militares rusos capturados por las fuerzas ucranianas. Por el momento Kiev no ha confirmado el intercambio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Canadá, Suecia y Noruega anuncian nuevos acuerdos de ayuda y cooperación militares con Ucrania

Canadá, Suecia y Noruega anuncian

Israel lanza una ola de ataques contra la capital de Yemen tras el impacto de un misil de racimo hutí

Israel lanza una ola de

'La verdadera historia de Ricardo III', producción argentina, aterriza en los Teatros del Canal el 30 de septiembre

'La verdadera historia de Ricardo

Rappel actualiza cómo se encuentra la Reina Sofía en su verano más duro

Rappel actualiza cómo se encuentra

Javier Ungría habla tras conocerse la sentencia favorable para Elena Tablada

Javier Ungría habla tras conocerse