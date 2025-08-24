Agencias

Rappel actualiza cómo se encuentra la Reina Sofía en su verano más duro

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Reina Sofía está pasando por uno de sus peores veraneos debido a la enfermedad de su hermana, Irene de Grecia. Tanto es así que este año ha renunciado a sus vacaciones en Marivent aunque sí asistió a la recepción veraniega a la sociedad civil, donde la pudimos ver algo más delgada.

Este viernes, Rappel -gran amigo de la Reina Sofía- ha hablado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press y ha desvelado que "Doña Sofía lo que está es muy preocupada por su hermana, Irene está muy malita y las dos hermanas han estado siempre muy unidas. Es como si fueran siamesas. No es una hermana, es hermana, amiga, confidente y todo".

Según el vidente, la madre del Rey Felipe VI "está muy triste" por el estado en el que se encuentra su hermana y no se separa de ella ni un solo momento: "El día que falte lo va a sentir muchísimo".

Rappel también explicaba que los últimos deseos de Irene de Grecia serían que "no la entierren en ningún sitio, parece ser que ha dicho que las cenizas las echarán al mar" y recalcaba que la situación es tan delicada que Doña Sofía "está muy triste".

En ese aspecto, el vidente comentaba que la monarca "no quiere fiestas, ni cachondeos, ni bromas y está centrada en atender a su hermana hasta el último aliento", una actitud "muy bonita porque se han llevado siempre muy bien las dos, han sido cómplices en la vida, dos hermanas perfectas, con un cariño y un amor enorme".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La cadena de radiodifusión pública de Austria despide a un editor por una publicación antisemita

La cadena de radiodifusión pública

Principales titulares de los periódicos para el domingo 24 de agosto

Infobae

Última hora. Los Reyes Felipe y Letizia visitarán las zonas afectadas por los incendios la próxima semana

Última hora. Los Reyes Felipe

Fabiola Martínez, primera y contundente reacción a la portada de Bertín Osborne con Gabriela Guillén y su hijo

Fabiola Martínez, primera y contundente

Mónica Hoyos presume de su hija en común con Carlos Lozano, Luna, que triunfa en TikTok como 'política'

Mónica Hoyos presume de su