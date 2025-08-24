Agencias

Principales titulares de los periódicos para el domingo 24 de agosto

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Las llamas calcinan España en medio de una gestión caótica"

-- "La estrategia de Putin va más allá de la rendición de Ucrania"

EL MUNDO

-- "El Gobierno tardó 7 días en pedir los medios terrestres a las CCAA"

-- "Las salidas de Santos Cerdán, Noelia Núñez y Errejón elevan los diputados renovados a 54"

ABC

-- "La memoria del fuego"

-- "Crece el acoso a la Ertzaintza en las 'txosnas', el territorio donde los proetarras imponen su ley"

LA VANGUARDIA

-- "España, quemada. Las lecciones que deja el fuego"

-- "Trump impone un errático cambio de reglas en las relaciones internacionales"

LA RAZÓN

-- "El PSOE busca desgastar al PP utilizando los incendios"

-- "El PP prepara una ofensiva judicial si Sánchez no presenta los presupuestos"

EL PERIÓDICO

-- "Los incendios convierten este verano en el más contaminante del siglo"

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La cadena de radiodifusión pública de Austria despide a un editor por una publicación antisemita

La cadena de radiodifusión pública

Última hora. Los Reyes Felipe y Letizia visitarán las zonas afectadas por los incendios la próxima semana

Última hora. Los Reyes Felipe

Fabiola Martínez, primera y contundente reacción a la portada de Bertín Osborne con Gabriela Guillén y su hijo

Fabiola Martínez, primera y contundente

Mónica Hoyos presume de su hija en común con Carlos Lozano, Luna, que triunfa en TikTok como 'política'

Mónica Hoyos presume de su

Montoya asegura estar "muy contento" tras su mala racha

Montoya asegura estar "muy contento"