Mueren ahogadas tres hermanas menores de edad durante el naufragio de una embarcación en el Mediterráneo

Tres hermanas de entre 9 y 17 años han sido halladas sin vida durante una operación de rescate en una embarcación que transportaba a más de 60 migrantes en el Mediterráneo central, según ha informado este domingo la organización de rescate civil alemana Resqship.

El agua ya había comenzado a entrar en una abarrotada embarcación neumática cuando el velero 'Nadir' de la organización llegó al lugar la madrugada del sábado, según informó la organización en un comunicado de prensa.

Si bien la tripulación logró rescatar a 65 personas, los supervivientes se percataron durante la operación de que tres niñas de 9, 11 y 17 años se habían ahogado dentro de la embarcación, que partió de Libia el viernes.

"Mientras evacuábamos a las personas una a una de la embarcación neumática hacia el Nadir, de repente oí gritos y alguien señaló el agua dentro de la embarcación. Se hizo evidente que había cuerpos bajo la superficie", ha declarado Barbara Sartore, miembro de la tripulación.

Los intentos del equipo médico de la tripulación por reanimar a las niñas fueron infructuosos, según Resqship, mientras que una cuarta persona desapareció horas antes y sigue desaparecida, ha añadido el grupo.

Los rescatados, entre ellos la madre y un hermano de las niñas, fueron trasladados a la isla italiana de Lampedusa el sábado por la noche, después de que 14 personas que necesitaban asistencia médica y sus familiares fueran trasladados a la guardia costera italiana.

Diversas organizaciones civiles, como Resqship y Sea Watch, llevan años trabajando para rescatar a los refugiados que intentan llegar a Europa por la peligrosa ruta del Mediterráneo. Esto ha provocado repetidos conflictos con las autoridades italianas, que se quejan de que reciben la mayor parte de las llegadas debido a la ubicación geográfica del país.