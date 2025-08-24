Agencias

Muere un motorista de 23 años tras salirse de la vía en Berrocal

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un motorista de 23 años de edad ha muerto este domingo tras salirse de la carretera en el municipio onubense de Berrocal, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, en una nota.

El siniestro se ha producido en la carretera HU-4103 a las 13,30 horas, cuando un testigo de los hechos ha alertado al centro de coordinación por el accidente de un motorista en el kilómetro 21,900.

Al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha certificado la defunción de la víctima.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El danés Rasmus Hojgaard se queda el último billete automático para el equipo europeo de la Ryder Cup

El danés Rasmus Hojgaard se

Comienzan a abandonar la 'rave' ilegal en la cantera de Roiz donde la Guardia Civil sigue haciendo controles

Comienzan a abandonar la 'rave'

Canadá, Suecia y Noruega anuncian nuevos acuerdos de ayuda y cooperación militares con Ucrania

Canadá, Suecia y Noruega anuncian

Muere un hombre de 30 años tras ser sacado del agua con signos de ahogamiento en la costa de Lanzarote

Muere un hombre de 30

Javier Ungría habla tras conocerse la sentencia favorable para Elena Tablada

Javier Ungría habla tras conocerse