Muere un hombre tras caerle una piedra mientras pescaba cerca del Puente de la Constitución

Un hombre ha fallecido este sábado tras caerle encima una piedra mientras pescaba en un espigón ubicado en las inmediaciones del Puente de la Constitución de 1812 en Cádiz capital, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El aviso se recibió sobre las 14,15 horas a través de un testigo, quien alertó al 112 de que una piedra de grandes dimensiones había caido encima de la víctima cuando esta estaba pescando en la Glorieta Donante de Sangre, intersección con la avenida de la Bahía.

Acto seguido, la sala coordinadora activó un despliegue de sanitarios, bomberos, policía local y nacional. Fuentes policiales confirmaron el fallecimiento del varón, del que aún se desconocen datos, y la Policía Judicial se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para llevar a cabo el levantamiento del cadáver.

