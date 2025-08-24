La Policía colombiana detiene a un dirigente de uno de los frentes de la guerrilla de 'Iván Mordisco'

La Policía colombiana ha informado de la detención de Fabián Durán, alias 'Garrote', considerado dirigente del Frente Armando Ríos del Estado Mayor Central (EMC) de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que lidera alias 'Iván Mordisco'.

Durán ha sido detenido este sábado en el municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare, en el sureste de Colombia, según ha explicado el director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana, citado la emisora Caracol Radio.

Durán habría sido responsable de la activación de una moto bomba al paso de una patrulla del Ejército en Calamar. Seis militares y tres personas más resultaron heridas en este ataque, ocurrido en julio. Está acusado de homicidio, tentativa de homicidio, fabricación y tráfico de armas, municiones y explosivos, concierto para delinquir agravado resultado de cinco años de acciones criminales.

Triana ha destacado que esta captura supone "otro golpe a las disidencias de 'Iván Mordisco'", después de la captura de su hermano, alias 'Mono Luis'.