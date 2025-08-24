Agencias

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en el pantano de Nagore

Por Newsroom Infobae

La Guardia Civil de Navarra está investigando el hallazgo este domingo por la tarde del cuerpo sin vida de una persona flotando en el agua en el pantano de Nagore. Se trata de una persona de 51 años y nacionalidad peruana.

La primera alerta ha sido recibida a través de SOS Navarra, que ha activado los servicios de emergencia, según ha informado la Guardia Civil. Efectivos de Bomberos han recuperado el cadáver, mientras que la primera patrulla de la Guardia Civil desplazada al lugar se ha hecho cargo de las diligencias iniciales. Los agentes han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

El cadáver será trasladado al Instituto Anatómico Forense de Pamplona, donde se le practicará la autopsia.

