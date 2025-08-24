'Iván Mordisco' reprocha a Petro la detención de su hermano y subraya que no se rendirá

El líder del Estado Mayor Central (EMC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', ha respondido a la detención de su hermano, Luis Vera Fernández, acusado de ser responsable de finanzas y logística del narcotráfico dentro de la guerrilla, retando al presidente Gustavo Petro a "acabar" con el resto de su familia, lo que no impedirá que continúe con la lucha armada.

"En el gobierno de (Álvaro) Uribe me desaparecieron una hermana y no me he rendido, si usted lo desea acabe con el resto de mi familia, no creo en la justicia colombiana, pero confió en la justicia revolucionaria, los mártires de otras épocas nos han impulsado a la resistencia Fariana y lo de ahora será un motivo más para luchar por los cambios estructurales del país, que nos permitan libertad y bienestar para todos los colombianos", dice la carta.

'Iván Mordisco' subraya que "será usted Gustavo Petro el responsable de que vivan o mueran (sus familiares), colocándolos como botines de guerra". "Qué poco conoce usted de revolución. Los revolucionarios no luchamos por la familia. Luchamos y entregamos la vida por la liberación de los pueblos y en esta lucha se triunfa o se muere. Su despotismo y arrogancia llevara a Colombia a otras décadas de lucha armada por la paz con justicia social", ha argumentado.

El líder del EMC ha expresado además su rechazo a los "shows mediáticos", en referencia a los intentos anteriores de negociación de la paz y ha denunciado que forman parte de la "estrategia de guerra" del Gobierno.

"No ingresé a las Farc para hacer shows mediáticos de paz. Usted pretendió llevarnos a la rendición en la mesa de diálogo, que no fue una mesa de diálogo, hoy es más que claro, que fue una estrategia de guerra a la que nos convocó", ha apuntado.

Para 'Mordisco', "paz no es sinónimo de rendición" como plantea "la clase política y oligárquica". "Para nosotros la paz es la solución a los problemas sociales, políticos y económicos. Cuando esté dispuesto a que discutamos la paz con justicia social podríamos entendernos y nos sentaríamos a una mesa de diálogo sería, que nos lleve al noble propósito de solución a los grandes y agudos problemas que padece nuestra patria", ha resaltado.

La detención del hermano de 'Iván Mordisco' tuvo lugar el viernes en el marco de la 'Operación Medusa XII', liderada por la Policía Nacional de Colombia, que ha atribuido al detenido --alias 'Mono Luis'-- el rol de "coordinador de narcotráfico, finanzas criminales y logística de las disidencias de las FARC en el centro y sur del país".