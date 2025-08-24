Iberdrola cierra un 'PPA' en Estados Unidos para dos proyectos eólicos de 72 MW

Agencias

Iberdrola, a través de su filial Avangrid, ha firmado un contrato de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) con la estadounidense SmartestEnergy para el suministro asociado a dos de sus proyectos eólicos en New Hampshire (Estados Unidos).

En concreto, SmartesEnergy recibirá la capacidad total de los proyectos 'Lempster' y 'Groton' de Avangrid, que suman en conjunto 72 megavatios (MW), informó la compañía.

'Lempster' es un proyecto eólico de 24 MW situado en el condado de Sullivan, que entró en funcionamiento en 2008 y se convirtió en el primer parque eólico moderno y a escala comercial de New Hampshire. Por su parte, 'Groton' es un proyecto eólico de 48 MW ubicado en el condado de Grafton, que comenzó sus operaciones en 2012. Ambos proyectos generan 10 empleos permanentes en la comunidad para las tareas de operación y mantenimiento de las instalaciones.

Adicionalmente, estos dos proyectos contribuyeron el año pasado con un total combinado de 1,8 millones de dólares (unos 1,54 millones de euros) en impuestos estatales y locales, y han aportado cerca de 30 millones de dólares (unos 25,7 millones de euros) en impuestos desde su construcción.

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán opera en 23 estados de Estados Unidos a través de su filial y posee una capacidad energética de 10,5 gigavatios (GW) por medio de un total de 80 proyectos.

Iberdrola cuenta con una amplia experiencia en PPAs. La empresa gestiona acuerdos de compra de energía en España, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, México y Australia, de proyectos eólicos -terrestres y marinos- y fotovoltaicos.

Dentro de esta apuesta estratégica, el grupo cuenta acuerdos con grandes empresas como Amazon, con la que ha firmado PPAs eólicos y fotovoltaicos en España, Portugal y Reino Unido para el parque eólico marino East Anglia Three. También ha firmado acuerdos con otros clientes globales como Google, Bayer, BP, Telefónica, Salzgitter, así como clientes locales.

