Hansi Flick: "No necesito más charlas de los árbitros"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha negado que necesite más charlas del Comité Técnico de Árbitros (CTA) sobre cómo deben pitar manos, admitiendo que "no" sabe "si era clara" la señalada a Raphinha Dias por parte del árbitro Alejandro José Hernández Hernández en su partido ante el Levante UD, saldado aun así con triunfo culé (2-3).

En la rueda de prensa posterior al encuentro en el Estadio Ciutat de València, el técnico alamán fue preguntado si necesitaría más charlas arbitrales sobre ess tema. "No, no las necesito. No sé si era clara; para mí, quizá lo que vi no lo era. Pero al final, él ha decidido eso y tenemos que aceptarlo", lamentó al respecto de lo que acarreó el 2-0.

"La situación de los penaltis es crucial cuando te pitan uno. Creo que te enfadas un poco, pero al final el árbitro ha analizado la situación y ha decidido esto; y tenemos que aceptarlo, así es para mí. Lo importante es que nos vayamos a casa, a Barcelona, con los tres puntos. Eso es lo más importante", insistió el entrenador alemán.

"Hemos visto que un equipo como el Levante juega defendiendo muy bien y con jugadores muy rápidos para la transición. No es fácil defender cuando se cometen errores. Así que en esto al final tenemos que mejorar, pero en la primera parte también hemos intentado marcar goles y crear ocasiones. Y por supuesto en la segunda parte hemos cambiado un poco y ha funcionado. Claro que el primer gol que hemos marcado nos ha ayudado mucho y hemos cogido confianza frente al área, pero hasta el final no ha sido nada fácil lograr los tres puntos aquí", resumió el partido.

"Intentábamos conseguir un mejor resultado por ganar los tres puntos y hasta el final hemos creído en ello. Creo que esta victoria también nos ayudará mucho para los próximos partidos. No es fácil porque los rivales siempre están a la defensiva y jugaremos así. Tenemos que mejorar y creo que este partido nos ayudará a mejorar", repitió.

"Esto siempre se trata de defender y atacar, y lograr tres goles nos ha ayudado a ganar los tres puntos. Así que tenemos que hablar de eso, lo analizaremos todo y, como siempre he dicho, para mí los partidos son siempre para mejorar nuestro nivel de juego y tenemos que entrenarlo. Es un trabajo duro para toda la temporada y no es fácil", vaticinó.

Luego valoró la polivalencia ganada con el fichaje de Rashford. "Es algo que hemos visto a menudo esta temporada con Marcus jugando por la izquierda y pienso en su debut como titular. Creo que en la primera parte demostró lo bueno que es y cómo puede ayudarnos, y para mí es ahí donde debemos continuar", argumentó el entrenador germano del Barça.

"Creo que hemos hecho los cambios adecuados, pero, por supuesto, cuando hemos marcado el primer gol en la segunda parte nos ha ayudado mucho y eso ha cambiado el partido", concluyó Flick de manera breve, habiendo aludido a las entradas de Pablo Páez 'Gavi' y de Dani Olmo.