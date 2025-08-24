Agencias

Gloria Camila y Rocío Flores, silencio absoluto tras los rumores de crisis con Álvaro García

Álvaro García y Gloria Camila han estado en boca de todos estos últimos días después de que se haya rumoreado que la familia de ella no tuviese buena relación con él. Además, se ha hablado de una posible crisis sentimental en la pareja, nada que ver con la realidad ya que ayer demostraron que su amor está en el aire.

Este sábado, el cantante ofreció un concierto en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, en Alcalá de los Gazules, y su pareja acudió demostrando que es su fan número uno y acallando así todos los rumores de distanciamiento con él.

Eso sí, aunque el gesto de Gloria Camila y su familia significó mucho para el artista, ninguno de ellos quisieron atender a la prensa para desmentir de una vez por todas lo que se lleva diciendo estos días.

De hecho, Gloria guardó silencio cuando se le comentaba la información que había salido a la luz y la posible mala relación de su pareja con su familia... algo que como pudimos ver en redes sociales es falso ya que ayer mismo comieron con él.

