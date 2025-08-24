Fucsovics, Shnaider y Cirstea se coronan en Winston-Salem, Monterrey y Cleveland

El tenista húngaro Marton Fucsovics se ha coronado campeón del torneo de Winston-Salem (Estados Unidos), de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura, al vencer en la final al neerlandés Botic van de Zandschulp (6-3, 7-6(3)), mientras que la rusa Diana Shnaider y la rumana Sorana Cirstea han alzado los títulos en Monterrey (México) y Cleveland (Estados Unidos), respectivamente.

Fucsovics, de 33 años y número 94 del mundo, tuvo punto de partido con 5-2 en el segundo set, pero atravesó un momento de crisis que condenó a la manga al 'tie-break', donde finalmente se impuso. Con ello, conquista su primer título en pistas rápidas, que une a los trofeos logrados en Bucarest 2024 y Ginebra 2018, ambos sobre tierra batida.

Por su parte, Shnaider alzó su quinto título individual, primero de 2025, después de ganar en la final de Monterrey, de categoría WTA 500 y celebrado sobre pista dura, a su compatriota Ekaterina Alexandrova (6-3, 4-6, 6-4). Su éxito en tierras mexicanas le permitirá regresar al 'Top 20' y cargarse de confianza para el US Open.

En el mismo torneo, la española Cristina Bucsa levantó el séptimo entorchado de dobles de su carrera al superar, junto a la estadounidense Nicole Melichar, a la china Hanyu Guo y a la rusa Aleksandra Panova en la final en dos sets y 52 minutos (6-2, 6-0).

Por último, la rumana Sorana Cirstea se coronó en Cleveland, torneo de categoría WTA 250, y consiguió su primer trofeo de individuales en pista dura desde 2008 al vence a la estadounidense Ann Li (6-2, 6-4). La jugadora de 35 años suma así su sexto título WTA en individuales.