Fallece un motorista tras chocar contra un camión en Úbeda

Un motorista de 67 años de edad ha fallecido este domingo tras chocar contra un camión en la localidad jiennense de Úbeda, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que el siniestro se ha producido en el Camino Madre de Dios, a la altura de un antiguo vertedero de escombros en una finca, sobre las 08,45 horas de esta mañana

En el lugar del accidente han intervenido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.