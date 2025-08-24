España no supera los hoteles abiertos en prepandemia durante el mes de julio, con 148 establecimientos menos

España contó con 16.968 hoteles abiertos en julio de este año, que son 63 más que el mismo mes de 2024, pero 148 establecimientos menos con respecto a 2019, año previo a la pandemia de Covid-19, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Europa Press.

Así, los hoteles de cuatro estrellas siguen siendo la categoría con más edificios abiertos, con 3.092 en el caso del séptimo mes, representando el 18,2% del total, por encima del 17,8% de 2024 y el 15,8% de 2019.

Además, con 417 establecimientos de cinco estrellas, esta categoría supone el 2,4% del total de edificios abiertos en julio. En 2024, este tipo de hoteles supuso la misma cifra, mientras que en 2019 fue el 1,9%.

En cuanto al número de habitaciones, las 906.188 estancias en el periodo analizado fueron un 0,4% más que las 902.710 de 2024, en tanto que también superó la cifra prepandemia en un 2,5%, cuando se llegaron a los 883.826 cuartos.

Sobre el personal empleado en el sector hotelero, julio alcanzó los 324.217 trabajadores en España, lo que supuso una cifra un 4% y 14% superior al mismo mes de 2024 y 2019, respectivamente.

LOS HOTELES FACTURARON UN 5% MÁS EN JULIO

El sector hotelero español siguió consolidando su recuperación en julio, cuando los establecimientos hoteleros registraron un incremento interanual del 1,8% en las pernoctaciones y un aumento del 5% en los precios en comparación con igual mes de 2024.

En concreto, los hoteles españoles facturaron por cada habitación ocupada (ADR) de media fue de 146,5 euros en el séptimo mes, lo que supuso un aumento del 4,6% en comparación al mismo mes de 2024.