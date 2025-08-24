España felicita a Ucrania por su Día de la Independencia y seguirá apoyando "la defensa de su libertad"

El Gobierno español ha trasladado este domingo sus felicitaciones al Gobierno y al pueblo de Ucrania en la conmemoración del 34º aniversario de la independencia del país respecto de la Unión Soviética, en un mensaje acompañado de palabras de apoyo frente a su guerra con Rusia.

"Felicito al pueblo y el gobierno de Ucrania, que hoy celebran su Día de la Independencia", ha manifestado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un mensaje en su cuenta de X dirigido especialmente a su homólogo ucraniano, Andri Sibiha.

Albares también ha dirigido palabras de aliento a Ucrania en su guerra contra Rusia durante estas conmemoraciones de la histórica sesión especial del Parlamento ucraniano el 24 de agosto de 1991, y que desembocó en una declaración inmediata de independencia de una Unión Soviética en ese momento bajo un intento, finalmente fallido, golpe de Estado.

"España seguirá apoyando a Ucrania en la defensa de su la libertad y soberanía. Estamos al lado de Ucrania para alcanzar una paz justa y duradera", ha remachado el ministro español.

Ucrania celebra su independencia en medio de unas difíciles negociaciones de paz auspiciadas por Trump, quien ha llegado a reunirse la semana pasada con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una cumbre en el estado norteamericano de Alaska sin avances concretos.