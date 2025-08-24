El gobernador de Illinois, donde se encuentra Chicago, rechaza el despliegue de fuerzas federales en el estado

El gobernador demócrata del estado de Illinois, JB Pritzker, ha rechazado un posible plan orquestado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para desplegar la Guardia Nacional en la capital, Chicago, después de que anticipara la operación sin dar más detallas sobre ella.

"La seguridad de la gente de Illinois es siempre mi máxima prioridad. No hay ninguna emergencia que justifique que el presidente de los Estados Unidos (...) despliegue la Guardia Nacional desde otros estados o envíe militares en servicio activo dentro de nuestras propias fronteras", ha indicado Pritzker.

Tras el operativo implementado en la capital estadounidense, Washington DC, bajo el pretexto de combatir la criminalidad poniendo en sus calles a la Guardia Nacional --que ha finalizado con más 700 detenciones--, el inquilino de la Casa Blanca quiere replicar estas medidas en más ciudades estadounidenses, entre ellas Chicago.

"Chicago es un desastre", mencionó en una declaración en el Despacho Oval en la que también criticó la "incompetencia" del actual regidor de la localidad, el demócrata Brandon Jhonson. Así, anticipó la que puede ser la siguiente ciudad en ser militarizada sin detallar ningún plan concreto.

El alcalde Jhonson respondió con "preocupación" ante el posible despliegue de la Guardia Nacional asegurando además que este no tiene justificación debido a la reducción de la criminalidad que han experimentado las calles de Chicago durante el pasado año.

"Redujimos los homicidios en más del 30 por ciento, los robos en un 35 por ciento y los tiroteos en casi un 40 por ciento", sostuvo en un comunicado emitido este viernes.

"La Guardia Nacional no financiará completamente nuestras escuelas públicas ni brindará atención de salud mental ni tratamiento para el abuso de sustancias a los habitantes de Chicago que lo necesiten. La Guardia Nacional no sustituye a las dedicadas fuerzas del orden locales ni a los interruptores de violencia comunitaria que conocen y sirven a nuestras comunidades a diario", reza la nota.

Por el momento, tanto el gobernador de Illinois como el alcalde de Chicago han asegurado no haber recibido ninguna solicitud ni comunicación del Ejecutivo de Trump al respecto, así como las autoridades estatales tampoco han solicitado la "intervención federal".

"Donald Trump está intentando crear una crisis, politizar a los estadounidenses que sirven en uniforme y seguir abusando de su poder para distraer la atención del dolor que está causando a las familias", ha acusado el gobernador Pritzker.