El ayatolá Jamenei alerta de los intentos de dividir a Irán, que "no puede ser sometido por medio de la guerra"

Por Newsroom Infobae

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ha denunciado este domingo los intentos de dividir a la sociedad iraní después del "fracaso" de los últimos ataques israelíes y estadounidenses que habrían demostrado que el país "no puede ser sometido por medio de la guerra".

"La resistencia y la poderosa unión de la nación, las autoridades y las Fuerzas Armadas" y "el rotundo fracaso de los ataques militares" han demostrado que "el pueblo iraní y el sistema islámico no puede ser derrotado o sometido por medio de la guerra", ha argumentado Jamenei en un discurso publicado en su página web oficial.

Por eso ahora intentan "generar división dentro del país". "Todos los ciudadanos, autoridades, intelectuales y escritores deben preservar y reforzar con todas sus fuerzas el escudo de acero de la unidad nacional sagrada", ha añadido.

Así, ha emplazado a toda la población a apoyar a quienes sirven al país, "en particular al presidente, quien tanto trabaja", ha señalado en referencia al presidente Masud Pezeshkian. Jamenei ha realizado estas declaraciones durante un acto con miles de personas en recuerdo del aniversario de la muerte del imán Alí Reza (Ali ibn Musa).

Aproximadamente un millar de personas murieron en el intercambio de bombardeos entre Israel e Irán que comenzó el pasado 13 de junio y se prolongó doce días. Estados Unidos también participó atacando tres instalaciones nucleares iraníes.

EuropaPress

