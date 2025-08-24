Agencias

Cristina Castaño da a luz a su primer hijo

Anunció su embarazo cuando ya estaba en la recta final y ahora, Cristina Castaño ha informado a todos sus seguidores que ha dado a luz por primera vez a sus 46 años a su bebé:

"Mi bebé y yo ya estamos juntos. Es un niño y se llama León. Eres preciosoooo... (fueron las primeras palabras que le dije cuando le vi)" ha compartido con una tierna imagen en sus redes sociales.

Además, ha querido agradecer a su hermana Marga "que me acompañó en el parto y me ha cuidado y me cuida como siempre lo ha hecho. Marga es mi hermana soñada y no he podido elegir mejor compañía para estar conmigo" y a su ginecóloga.

A pesar de su soltería, la actriz explicaba que se trata de un bebé muy buscado que llega a su vida para cumplir su sueño de ser mamá. Ahora, la actriz ya disfruta de ese sueño hecho realidad.

