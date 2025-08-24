Agencias

Cinco fallecidos y varios heridos por fuertes lluvias en el noreste de India

Por Newsroom Infobae

Al menos cinco personas han fallecido, una continúa desaparecida y varias han resultado heridas tras episodios de lluvias torrenciales en el estado indio de Jharkhand, en el noreste del país.

Las autoridades indias han informado que fuertes lluvias han causado graves daños e inundaciones en la zona causando cinco víctimas mortales, entre ellas una mujer y su hijo que han muerto tras el derrumbe su casa en el distrito de Saraikela Kharsawan.

En este mortal episodio otras ocho personas han resultado heridas debido a que la casa familiar estaba recibiendo visitas de otros allegados. La madre y su hijo fallecieron en el hospital MGM en la ciudad de Jamshedpur.

El pasado domingo murieron al menos siete personas en el distrito de Kathua, ubicado en el estado indio de Jammu y Cachemira, debido también a fuertes inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias monzónicas registradas en la zona.

EuropaPress

