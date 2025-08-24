Agencias

Cesc Escolá y Marta Verona rompen su relación tras dos años de amor

Después de semanas de rumores entre su comunidad de seguidores, Cesc Escolá ha anunciado a través de un comunicado en su perfil de Instagram su ruptura sentimental con Marta Verona tras dos años juntos.

El entrenador de 'Operación Triunfo' ha explicado que aunque "en un principio no quería escribir ni subir nada de lo que os voy a informar ya que es mi vida privada y comparto lo que me apetece, sois muchos los que nos preguntáis cada día si ha pasado algo en nuestra relación".

Como ambos se dedican a las redes sociales, Escolá ha informado que la ganadora de 'MasterChef' y él "hemos decidido tomar caminos separados. Nos tenemos un cariño enorme, pero ahora nos toca crecer por separado. A veces las cosas no salen como uno quiere pero el amor es así. Hace tiempo que preguntáis y os merecíais una respuesta. Os pido respeto y tiempo".

Con la naturalidad y simpatía que le caracteriza, Cesc ha querido acallar los rumores que estaban circulando entre sus seguidores al ver que no compartían contenido juntos y ha dado las gracias a todos ellos "de corazón por querernos tanto".

