Casi 600.000 evacuados por la llegada del tifón 'Kajiki' a Vietnam

Las autoridades de las provincias de Thanh Hóa, Quang Tri, Hue y Da Nang, en la costa oriental de Vietnam, han evacuado 152.387 hogares, lo que equivale a casi 587.000 personas, como medida de precaución ante la inminente llegada del tifón 'Kajiki' al país procedente del este.

Además, se ha prohibido la pesca en las provincias comprendidas entre Ninh Binh y Quang Ngai y casi 60.000 embarcaciones con casi 249.000 tripulantes a bordo han sido alertadas o directamente guiadas a puerto en las zonas afectadas. Más de 49.000 embarcaciones están ya en puerto, según los datos que recoge la Agencia de Noticias Vietnamita.

En el ámbito agrícola, la región norte-centro ha alertado del riesgo para las 300.000 hectáreas de arrozales que corren peligro. Además hay 77.000 hectáreas de frutales y 57.000 hectáreas de caucho en la zona amenazada por la tormenta.

Los embalses de la zona están a entre el 71 y el 82 por ciento de su capacidad y decenas de estas instalaciones están siendo reforzadas o reparadas. Además se han abierto las compuertas para facilitar la recogida de agua y evitar posibles desbordamientos e inundaciones.

Las autoridades civiles y militares trabajan en las evacuaciones, el levantamiento de diques y el establecimiento de canales seguros de comunicación y se ha solicitado ya ayuda internacional a países como China o Filipinas para que faciliten la acogida de buques vietnamitas en medio de la tormenta.

Las Fuerzas Armadas están en alerta y se ha movilizado a 346.000 soldados y 8.200 vehículos entre aeronaves, embarcaciones y vehículos blindados y se han preparado drones con cámara para supervisar las zonas más vulnerables.

El director del Centro Nacional de Previsión Hidro-Meteorológica, Mai Van Khiem, ha advertido de que las condiciones en el mar y en tierra son "extremadamente peligrosas e inseguras para todas las actividades, incluidos turismo, transportes y acuicultura"

'Kajiki' es la quinta tormenta tropical de la temporada en el sureste asiático. Avanza hacia la costa norte-centro de Vietnam y se encuentra a menos de 500 kilómetros de tierra, según las últimas estimaciones del Centro Nacional de Previsión Hidro-Meteorológica. Genera vientos de entre 118 y 149 kilómetros por hora con rachas de hasta 167 kilómetros por hora y avanza hacia el oeste a unos 20 kilómetros por hora.