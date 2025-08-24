Agencias

Casi 400 personas tuvieron que ser evacuadas este sábado por los incendios

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un total de 395 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas este sábado como consecuencia de los incendios que afectan a varias provincias en España.

De esta forma, en lo que va de mes un total de 33.727 personas han tenido que ser evacuadas a causa de las llamas, aunque la gran mayoría de ellas ya han podido regresar a sus casas, según ha informado la directora de Protección Civil, Virginia Barcones.

Tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD), presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la responsable de Protección Civil ha detallado además que ayer hubo una nueva detención y un investigado más como presuntos causantes de estos incendios forestales.

Así, desde el mes de junio, la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 43 personas y 133 están investigadas en estos momentos por su implicación en la causas de los incendios.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez felicita a Ucrania por su Día de la Independencia: "Seguirá a su lado el tiempo que sea necesario"

Sánchez felicita a Ucrania por

Sánchez felicita a Ucrania por su Día de la Independencia: "España seguirá a su lado el tiempo que sea necesario"

Sánchez felicita a Ucrania por

Hamás acusa al Gobierno israelí y a la antigua Administración Biden de obstaculizar la paz en Gaza

Hamás acusa al Gobierno israelí

'Iván Mordisco' reprocha a Petro la detención de su hermano y subraya que no se rendirá

'Iván Mordisco' reprocha a Petro

Los grandes fuegos de Chandrexa y Trevinca siguen activos, mientras la situación en el resto de Galicia mejora

Los grandes fuegos de Chandrexa