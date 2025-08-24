Agencias

Canadá y Suecia anuncian nuevos acuerdos de ayuda y cooperación militares con Ucrania

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el ministro de Defensa de Suecia, Pal Jonson, han aprovechado su visita a Ucrania con motivo de las conmemoraciones del Día de la Independencia para anunciar nuevos acuerdos de ayuda y cooperación militares con Kiev, respectivamente.

Carney ha confirmado que su país entregará ayuda militar por 2.000 millones de dólares canadienses (unos 1.200 millones de euros) en concepto de "aviones no tripulados, vehículos acorazados y otros recursos críticos" para la guerra con Rusia.

"Ucrania está en primera línea en la lucha por la libertad y la soberanía. Tras tres años de guerra, los ucranianos necesitan urgentemente más equipo militar", ha declarado Carney durante su visita, acompañado del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Jonson, por su parte, ha firmado junto a su homólogo ucraniano Denis Shmihal una "declaración de intenciones" para un acuerdo de producción conjunta de defensa.

Este acuerdo, ha anunciado Smihal en su cuenta de X, "reforzará la cooperación en proyectos de la industria de defensa, garantizará la sostenibilidad y la reciprocidad, y ampliará el intercambio de tecnología para reforzar a ambos países".

