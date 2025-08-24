ACT. El equipo de España logra bronces de concurso completo y cinco cintas en el Mundial de rítmica

El equipo español de gimnasia rítmica ha logrado este domingo sendas medallas de bronce en concurso completo y en cinco cintas durante el Campeonato del Mundo, que se está disputando en Río de Janeiro (Brasil), revalidando su presea de Valencia 2023 en el All-Around por conjuntos, y además ha sido cuarto en la final del ejercicio mixto (aros y pelotas).

Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun, vigentes campeonas de Europa en esta modalidad, iniciaron la competición preliminar con percance en su ejercicio de las cinco cintas tras engancharse una en el pie de una gimnasta y caer al suelo, recibiendo 26.500 puntos para situarse momentáneamente cuartas.

Luego brillaron con aros y pelotas, acabando esa prueba con 28.250 puntos en la segunda posición; escalaron entonces al tercer puesto del concurso completo, con una nota global de 54.750 puntos, y desbancaron del podio a la vigente campeona olímpica, China (53.250 puntos).

Por delante, Japón se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia (55.550 puntos) y fue seguida de la anfitriona Brasil (55.250), que superó a equipos históricos como Italia, decimoquinta (46.300) tras sufrir caídas en sus dos rutinas, y Bulgaria, sexta (53.150) después de recibir penalizaciones en su rutina mixta.

Así, España repitió el bronce conseguido en equipo hace dos años en el Mundial de Valencia y confirmó su excelente temporada, pues ya había cosechado tres oros en el Campeonato de Europa y otros tres en la Copa del Mundo. Y como colofón, las españolas firmaron horas más tarde otro bronce en su final de cinco cintas por equipos, merced a 25.950 puntos.

Las chinas Xinyi Ding, Miaoting Liu, Yanzhu Pu, Lanjing Wang, Xinyi Zhang y Wanzhu Zhao conquistaron esa medalla de oro con 27.550 puntos y las japonesas Natsumi Hanamura, Rinako Inaki, Hatsune Miyoshi, Megumi Nishimoto, Ayuka Suzuki e Hisano Taguchi se colgaron la plata con 26.650.

Por otra parte, en la final del ejercicio mixto con aros y pelotas, el equipo de España se labró 28.200 puntos para acaar cuarto. En lo más alto del podio se colocó Ucrania con 28.650 puntos, la plata fue para el conjunto de Brasil con 28.550 puntos y el bronce para China con 28.350 puntos.

Todo ello habiendo solventado un fallo del sistema de puntuación, que había reducido levemente la nota de países como España y había detenido la sesión durante media hora. Respecto a concursos individuales, ni Alba Bautista ni Lucía González accedieron a finales tras quedarse fuera del corte después de su ejercicios del viernes en mazas y cinta.

La turolense ocupó el vigésimo puesto con una puntuación total de 82.450 tras acabarse las jornadas de clasificación individual, mientras que la alicantina concluyó en la vigesimocuarta posición con 80.450 puntos.