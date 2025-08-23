Agencias

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros

Por Newsroom Infobae

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este sábado la aprobación de sanciones contra 139 individuos y entidades rusas por colaborar en la ofensiva militar rusa en el este de Ucrania. Además han sido sancionados 28 ciudadanos de terceros países por financiación de las actividades rusas.

La Presidencia ucraniana ha informado así de la aprobación de la propuesta del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucraniano. "Estamos trabajando también con los organismos de seguridad de países socios en cada uno de estos nombres", ha destacado Zelenski.

Las sanciones están en concordancia con las impuestas por las autoridades de Canadá. "Juntos, con nuestros socios, también estamos preparando la sincronización de las sanciones ucranianas en las jurisdicciones de nuestros socios", ha añadido.

Zelenski ha defendido así las sanciones como medida de presión "real" contra Rusia para "obligar a Moscú a parar la guerra contra Ucrania".

