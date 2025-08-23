Un juez deniega la libertad bajo fianza al migrante indio acusado de provocar un accidente de tráfico en Florida

Un juez ha denegado este sábado la libertad bajo fianza al migrante indio Harjinder Singh, acusado de causar la muerte de tres personas en un siniestro de tráfico en Florida, y cuyo caso ha sido la raíz de la suspensión de la emisión de visados de trabajo a camioneros extranjeros.

La Casa Blanca emitió a finales de abril una orden ejecutiva estipulando el dominio del inglés como "requisito de seguridad innegociable" para los conductores profesionales, aduciendo que "es de sentido común" y lamentando que "este requisito no se ha aplicado en años, y las carreteras estadounidenses se han vuelto menos seguras".

Singh respondió sólo dos de 12 preguntas correctamente cuando la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas evaluó su competencia en el idioma inglés después del accidente del 12 de agosto, que provocó al hacer un giro ilegal, según el pliego de cargos.

El gobernador del estado, Ron DeSantis, lamentó esta semana que Singh "nunca debería haber estado detrás del volante", en parte porque "ni siquiera habla inglés".

El tribunal dictaminó que Singh no será liberado antes del juicio debido al riesgo sustancial de fuga y no está capacitado para pagar la fianza, recoge la cadena Fox News.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acabó paralizando el pasado jueves la expedición de permisos de trabajo para camioneros comerciales extranjeros, alegando que suponen un "peligro" para la vida de los estadounidenses. "Con efecto inmediato, suspendemos la expedición de visados de trabajo para conductores de camiones comerciales", ha anunciado en su cuenta de la red social X.