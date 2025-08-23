Agencias

Trump anuncia nuevos aranceles a la importación de muebles al término de una "investigación" sobre el sector

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha ordenado una "gran investigación" específica sobre la importación de mobiliario desde otros países con vistas a la imposición de una nueva batería de aranceles sobre este sector en menos de dos meses.

"Dentro de 50 días, esa investigación estará completada y los muebles que lleguen desde otros países a Estados Unidos tendrán un arancel que aún tenemos que determinar", ha explicado Trump, en un mensaje publicado este viernes en su red Truth Social.

Con esta medida, el magnate republicano espera que el negocio del mueble pueda "volver" a estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur y Michigan, dentro de una estrategia para impulsar la producción local que también ha aplicado a otros sectores económicos en estos últimos meses.

