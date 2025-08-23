Agencias

Sigue abierto el plazo de las ayudas de la Xunta para potenciar la iniciativa emprendedora de los gallegos retornados

La Secretaría Xeral da Emigración da Xunta recuerda que sigue abierto hasta el 30 de septiembre el plazo de solicitudes de las ayudas al Retorno Emprendedor, destinadas a potenciar la iniciativa emprendedora de las personas gallegas retornadas.

La convocatoria de este año cuenta con un presupuesto de un millón de euros y estas aportaciones permiten contar con un apoyo económico de hasta 10.000 euros para poner en marcha un proyecto empresarial.

Según ha explicado la Xunta en un comunicado, estas ayudas están dirigidas a los gallegos que regresan a su tierra de origen, ya fueran nacidos en la Galicia territorial o en sus países de destino, y tienen como objetivo poder sufragar gastos originados por la puesta en funcionamiento de un negocio.

Las ayudas serán de 6.000 euros, aumentable en 1.000 si la persona beneficiaria es mujer, y otros 3.000 si la empresa se pone en marcha en un ayuntamiento del rural.

De este modo, un solicitante puede llegar hasta los 10.000 euros de apoyo para la puesta en marcha de su negocio, de manera que pueda fijar su residencia e integrarse social y laboralmente, realizando en ella sus actividades empresariales y profesionales, favoreciendo así, además, el desarrollo del tejido empresarial de Galicia.

Este tipo de iniciativas facilitan el acogimiento a quién desea iniciar una nueva vida en Galicia, recordando que las personas interesadas también pueden informarse de todo tipo de ayudas al retorno en las Oficinas Integrais de Asesoramento e Seguimento ao Retorno.

