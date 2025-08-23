Sancionados dos saltadores de esquí noruegos por la polémica de los trajes ilegales

Los saltadores de esquí noruegos Marius Lindvik y Andre Forfang han sido suspendidos durante tres meses por violar las normas éticas y de competición en el escándalo de manipulación de trajes en los Campeonatos del Mundo de esquí nórdico.

La Federación Internacional de Esquí (FIS, por sus siglas en francés), aseguró en un comunicado este sábado que los deportistas no fueron acusados "de conocimiento real de las manipulaciones", pero ambos aceptaron que "deberían haber comprobado y hecho preguntas sobre los ajustes nocturnos" realizados en los trajes.

El periodo de suspensión provisional ya cumplido se deducirá de la suspensión de tres meses, dijo la FIS. Lindvik y Forfang también pagarán cada uno una contribución a las costas del proceso de 2.000 francos suizos -2.127 euros-.

En los Mundiales de Noruega, celebrados en marzo en Trondheim, un vídeo anónimo y secreto reveló costuras adicionales ilegales en los trajes del equipo noruego para hacerlos más estables en el aire, lo que supone una ventaja.

Noruega admitió la manipulación en la prueba de gran colina, en la que Lindvik y Forfang habían quedado originalmente en segunda y cuarta posición, respectivamente, antes de ser descalificados. Lindvik había ganado antes el oro en la prueba de colina normal, y también el oro por equipos mixtos en un cuarteto en el que también estaba Forfang.

Tres oficiales del equipo, entre ellos el entrenador Magnus Brevik, perdieron sus empleos y han sido acusados de violaciones de las normas éticas y de competición. La FIS aún no ha tomado una decisión sobre sus casos, pero según los medios de comunicación, podrían ser suspendidos 18 meses.

La Copa del Mundo comienza a finales de noviembre, y la temporada tiene como punto álgido los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026 en Milán/Cortina d'Ampezzo (Italia).

Linvik ganó el oro en gran colina en los Juegos de Pekín 2022, y Forfang el oro por equipos y la plata en colina normal en PyeongChang 2018.