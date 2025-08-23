Rusia traslada a Venzuela su apoyo para defender la soberanía frente a la "creciente presión externa"

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha trasladado a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el claro respaldo político de Moscú a Caracas en sus esfuerzos por "defender la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional" de la "creciente presión externa".

Ambos dirigentes han hablado por teléfono en un momento de especial tensión por el despliegue de buques militares estadounidenses frente a la costa venezolana, si bien en su nota el Ministerio de Exteriores ruso no alude de manera específica a estos movimientos.

Sí lo ha hecho, en cambio, Delcy Rodríguez, que en la red social Telegram ha agradecido el respaldo "incondicional" del Gobierno ruso "frente a la escalada de amenazas del Gobierno de Estados Unidos" contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Lavrov y Rodríguez han reiterado la voluntad de ambos países de reforzar su alianza bilateral y de estrechar lazos en otros asuntos internacionales. La vicepresidenta venezolana ha subrayado su apoyo a "los esfuerzos en las negociaciones de paz", en aparente alusión a Ucrania.