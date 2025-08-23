Rappel actualiza cómo se encuentra la Reina Sofía en su verano más duro

La Reina Sofía está pasando por uno de sus peores veraneos debido a la enfermedad de su hermana, Irene de Grecia. Tanto es así que este año ha renunciado a sus vacaciones en Marivent aunque sí asistió a la recepción veraniega a la sociedad civil, donde la pudimos ver algo más delgada.

Este viernes, Rappel -gran amigo de la Reina Sofía- ha hablado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press y ha desvelado que "Doña Sofía lo que está es muy preocupada por su hermana, Irene está muy malita y las dos hermanas han estado siempre muy unidas. Es como si fueran siamesas. No es una hermana, es hermana, amiga, confidente y todo".

Según el vidente, la madre del Rey Felipe VI "está muy triste" por el estado en el que se encuentra su hermana y no se separa de ella ni un solo momento: "El día que falte lo va a sentir muchísimo".

Rappel también explicaba que los últimos deseos de Irene de Grecia serían que "no la entierren en ningún sitio, parece ser que ha dicho que las cenizas las echarán al mar" y recalcaba que la situación es tan delicada que Doña Sofía "está muy triste".

En ese aspecto, el vidente comentaba que la monarca "no quiere fiestas, ni cachondeos, ni bromas y está centrada en atender a su hermana hasta el último aliento", una actitud "muy bonita porque se han llevado siempre muy bien las dos, han sido cómplices en la vida, dos hermanas perfectas, con un cariño y un amor enorme".