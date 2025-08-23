Rafa Dona, íntimo amigo de Bertín Osborne, sale en su defensa tras su polémica portada con Gabriela Guillén y su hijo

La exclusiva con la que Bertín Osborne y Gabriela Guillén han presentado en común en la vista '¡Hola!' -aunque en las imágenes del reportaje posan por separado- a su hijo David, de año y medio, sigue dando mucho que hablar. Y es que a pesar de que el presentador ha dejado claro que no ha cobrado absolutamente nada por la portada, las críticas no han cesado, y muchos tachan de 'indignante' que ahora intente "normalizar" su relación con el pequeño tras haber asegurado en varias ocasiones que no quería volver a ejercer de padre.

Después de que la paraguaya haya salido en defensa del artista afirmando que el único "beneficiado" de la exclusiva es el niño, confirmando que la única intención de hacerla era no tenerle "escondido" y darle su lugar como al resto de los hijos de Bertín, ahora ha sido la persona que les presentó, Rafael Dona -dueño de la firma de moda 'El Capote'- el que ha roto su silencio para dar la cara por el cantante.

El íntimo amigo de Osborne se ha sentado en el plató de 'Y ahora Sonsoles' este jueves para insistir en que "no ha cobrado absolutamente" nada por el reportaje con el pequeño. Revelando que a pesar del revuelo desatado "ahora está un poco más tranquilo", Rafa ha reconocido que Bertín "ya no sabe qué hacer" para que crean su palabra y cesen las especulaciones. "Es un tío súper serio y nunca nos ha pedido dinero por nada" ha afirmado, haciendo referencia a las veces que ha lucido ropa de su firma de manera desinteresada, como en su último posado en '¡Hola!' junto al hijo que tiene en común con Gabriela.

"Creo que se lo merecía Bertín, aclarar un poco las cosas y decir la verdad, que con la verdad por delante se va a todos lados. Las críticas me parecen injustas y por eso he venido. Si lo hace, porque lo hace, y sino, porque no lo hace" ha comentado a su salida de Atresmedia ante las cámaras de Europa Press, firme en su apoyo a su amigo.

A diferencia de lo que muchos opinan, el dueño de 'El Capote' aplaude el paso que ha dado Bertín al posar por primera vez con el pequeño David: "qué portada más bonita, qué reportaje más bonito, con el hijo de ambos, todo precioso, y encima todas las camisas del Capote, de mi marca, todo precioso, todo muy bonito". "Nos ha gustado a todos mucho y no sé por qué ha habido esta polémica" sentencia.

Rafa fue quién 'unió' los caminos de Bertín y Gabriela al contar con ambos para una de las campañas de su firma. Y, como reconoce, "siempre han tenido buena química. Cuando hay química con una pareja o no la hay. Ellos siempre la han tenido. Ahí empezó todo. Cuando hay buen rollo, hay buen rollo. Por eso pasó lo que pasó, ¿no?". Sin embargo, muy discreto, prefiere no 'mojarse' sobre si este nuevo reportaje en la revista '¡Hola!' podría significar un acercamiento entre ambos. "No lo sé, no lo sé" confiesa.