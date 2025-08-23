PSOE pide que las CCAA "complementen" las inversiones del Estado para fomentar el comercio electrónico en el medio rural

El PSOE quiere que las administraciones autonómicas complementen "las inversiones y políticas públicas realizadas desde la Administración General del Estado para fomentar el crecimiento del comercio electrónico en la España rural".

A través de una proposición no de ley que se debatirá y votará en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso, los socialistas defienden la apuesta "por seguir impulsando el fortalecimiento del comercio minorista combinando el modelo de presencia física con el digital" y por desarrollar iniciativas de formación y acompañamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes).

También proponen campañas de información a consumidores; trabajar con las empresas de logística para la extensión de prácticas como puntos de recogida comunitarios; e instar a las administraciones autonómicas, en las conferencias sectoriales correspondientes; a complementar las inversiones y las políticas públicas de la Administración General del Estado.

Según el PSOE, el comercio electrónico ha crecido "de forma acelerada" en los últimos años y está cada vez más integrado en la vida cotidiana, por lo que "puede convertirse en una herramienta clave para contribuir a revitalizar zonas despobladas".

"El comercio electrónico permite a emprendedores rurales acceder a mercados nacionales e internacionales sin necesidad de desplazarse a núcleos urbanos", mientras que --según el PSOE-- los compradores pueden ahorrar tiempos de desplazamiento, mejoran así su calidad de vida diaria.

Los socialistas consideran "imprescindible el compromiso público en aspectos como el refuerzo de la conectividad digital, la formación y acompañamiento con programas de capacitación adecuados al entorno rural o la creación de incentivos".