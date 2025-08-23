(Previa) El Villarreal busca su segunda victoria ante un Girona tocado

El Villarreal busca este domingo (19.30 horas) de nuevo al calor de su público su segunda victoria en LaLiga EA Sports frente al Girona FC, que quiere dejar atrás su mal inicio, en una segunda jornada en la que el Valencia CF visita al CA Osasuna en El Sadar (17.00 horas) y en la que la Real Sociedad recibe al RCD Espanyol (19.30 horas).

Los castellonenses inauguraron el curso con un sólido triunfo ante el Real Oviedo (2-0), encarrilado con la expulsión de Alberto Reina cuando todavía no se había cumplido ni la primera media hora de juego. Con ello, el cuadro de Marcelino García Toral se asentó en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, ese primer duelo en La Cerámica se saldó también con la lesión de Gerard Moreno, que se mantendrá fuera, al menos, hasta después del parón por selecciones. Esa circunstancia, unida a la baja de Ayoze Pérez, obligará al preparador asturiano a apostar por Etta Eyong y Nicolas Pépé como pareja atacante.

Además, tampoco podrán jugar los lesionados Logan Costa y Willy Kambwala, aunque sí el flamante último fichaje del 'Submarino Amarillo', el central portugués Renato Veiga. Denis Suárez, pretendido por el Celta, es duda por molestias musculares.

Enfrente, el Girona quiere lavar su imagen de la primera jornada, en la que tropezó en casa ante el exequipo de Míchel, el Rayo Vallecano (1-3), todo en un choque marcado por la expulsión por roja directa de Paulo Gazzaniga y por la ausencia de Cristhian Stuani por la muerte de su padre.

El delantero uruguayo estará ya disponible, al contrario que Donny van de Beek, Abel Ruiz y Ricard Calero, lesionados. La última incorporación albirroja, Alex Moreno, que llega para cubrir la marcha de Miguel Gutiérrez al Nápoles, todavía no está inscrito.

OSASUNA Y VALENCIA, A POR SU PRIMER TRIUNFO

En El Sadar, Osasuna y Valencia buscan su primer triunfo de la temporada liguera después de quedarse cerca en el estreno del curso. Los navarros debutaron en un escenario de altura como el Santiago Bernabéu, donde solo Kylian Mbappé consiguió superar su resistencia en el comienzo de la segunda parte (1-0).

La roja directa vista en el descuento por Abel Bretones obligará a Alessio Lisci a retocar el once, apostando por Víctor Muñoz o Kike Barja, sin descartar la opción de meter otro centrocampista. Tampoco estará Iker Benito, afectado por una lesión de tobillo.

El equipo 'che', por su parte, llega a la cita en Pamplona después de empatar frente a la Real Sociedad (1-1), que neutralizó con un tanto de Take Kubo el 1-0 valencianista solo tres minutos después de que Diego López consiguiese ver puerta. Ni Thierry Correia ni Alberto Marí, lesionados, estarán en el partido, pero sí Dani Raba, que se ha recuperado de unas molestias en los isquiotibiales.

LA REAL RECIBE A UN ESPANYOL CRECIDO

Por último, la Real Sociedad, que la semana pasada salvó un empate en Mestalla, recibe en el Reale Arena a un RCD Espanyol con la moral por las nubes después de sorprender en su estreno liguero al Atlético de Madrid.

Los donostiarras afrontan su primer duelo del curso en casa, donde esperan afianzar su fortaleza para tratar de regresar a la zona alta de la tabla después de una temporada algo decepcionante. Este domingo, Sergio Francisco podrá contar con todos sus jugadores, ya que Jon Gorrotxategi parece recuperado de sus molestias en el tobillo.

Mientras, el cuadro perico quiere dar continuidad a la victoria del otro día en el Riyadh Air Metropolitano, donde fueron capaces de remontar el tanto inicial de Julián Álvarez con los goles de Miguel Rubio y Pere Milla. Javier Hernández será la única ausencia por lesión entre los de Manolo González.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

CA Osasuna - Valencia CF 17.00.

Real Sociedad - RCD Espanyol 19.30.

Villarreal CF - Girona FC 19.30.

Real Oviedo - Real Madrid 21.30.