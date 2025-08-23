Natalia Millán, madre orgullosa, desvela los pasos profesionales de su hija Violeta

Natalia Millán está saboreando un verano de lo más dulces. A pesar de no haber tenido vacaciones, la actriz está feliz porque acaba de estrenar 'Un Dios Salvaje', de la francesa Yasmina Reza, en el Teatro Alcázar de Madrid. Una obra dirigida por Tamzin Townsend y protagonizada, además de por la popular actriz, por Luis Merlo, Clara Sanchis y Juanan Lumbreras, que promete convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada en Madrid.

Asegura que no ha podido disfrutar de unas vacaciones de verano: "mis compis sí, han tenido una semanita, justo la que yo estaba en Mérida, estrenando cleopatra enamorada, que fue también una experiencia maravillosa. Entonces, ellos sí han tenido la suerte de descansar un poco. Yo no, ha sido intenso.

"Estoy cansada, pero lo bueno que tiene el teatro, tiene muchísimas cosas buenas, y una de ellas es que es muy intenso el periodo previo, el periodo de ensayos, de estudio, incluso antes, los días de estreno, de promoción, son días muy intensos, pero luego ya la jornada es relajada, cortita, hay que reservarse, eso sí, porque cuando la gente ya está descansando a las ocho de la tarde, tú estás dando lo mejor de ti, pero luego es una vida, yo digo que es vida aristocrática, la vida de la jornada teatral", explicaba la actriz.

Además, la intérprete habló de su hija Violeta ante las cámaras, desvelando que "ella ha estudiado, entre otras cosas, dirección escénica en la Resada y ahora mismo está aquí haciendo la 'Regiduría compartida'", pero espera que "me dirija pronto". Tanto es así que anunciaba que "si tenemos alguna cosa en mente porque además yo creo que va a ir muy bien".