Luitingo rehace su vida y asegura que su nueva novia "no quiere ser pública"

Tras meses alejado del foco mediático, Luitingo ha reaparecido esta semana con un nuevo amor tras la ruptura con Jessica Bueno a comienzos de año. El cantante ha disfrutado de unas vacaciones en el Caribe con su nueva novia, mientras que la modelo lo hacía en Mallorca.

La pareja regresaba a España dejándose ver por primera vez ante las cámaras y el cantante, muy simpático y cercano con la prensa, no dudó en dar unas declaraciones para los micrófonos de Europa Press.

Asegurando que ha conseguido rehacer su vida sentimental, el artista aclaraba que su actual pareja "no quiere ser pública y hay que respetarla" mientras caminaban hacia la salida del aeropuerto.

Por otro lado, su novia, un poco tímida, se refugiaba en su teléfono móvil, quizás algo nerviosa por la presencia de la prensa. A pesar de los nervios, ambos lograron mantener una actitud cordial.

Sin duda en las imágenes se puede ver la complicidad que existe en la pareja, así como esa mezcla de emoción y nerviosismo que suele acompañar a las primeras apariciones públicas en pareja.