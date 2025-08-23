Israel Fernández y Tomatito desatan la esencia del flamenco en Starlite Occident

Starlite Occident se vistió de tablao para recibir una doble cita histórica con el flamenco. La guitarra prodigiosa de Tomatito, leyenda viva y guardián de la tradición, y la voz inconfundible de Israel Fernández, el cantaor que encarna la renovación del género, se unieron en un espectáculo que desbordó arte y emoción.

La noche comenzó con las cuerdas de Tomatito, quien volvió a mostrar por qué su nombre es sinónimo de grandeza. José Fernández Torres nació en Almería, en el corazón de una familia marcada por la música. Nieto e hijo de guitarristas, sobrino del Niño Miguel, crecer rodeado de soniquete fue para él tan natural como respirar. Desde joven entendió que su destino estaba ligado a la guitarra, y con los años no solo perfeccionó su arte en el instrumento, sino que se convirtió en un referente indiscutible del instrumento de cuerda. Discípulo de Paco de Lucía y eterno compañero de Camarón de la Isla, Tomatito ha llevado el flamenco a escenarios de todo el mundo y ha sabido combinar el respeto a la tradición con la exploración de nuevas sonoridades. Con cinco décadas de carrera a sus espaldas, sigue siendo el mejor embajador del género y un maestro para las nuevas generaciones, incluido su propio hijo, José del Tomate, quien lo acompaña en muchas de sus giras, y también estuvo anoche presente en el festival.

Sobre el escenario de Starlite Occident, Tomatito ofreció un concierto que confirmó su condición de mito. Sus manos recorrieron la guitarra con la misma precisión y emoción que lo caracterizan desde hace años. El auditorio escuchó tangos, bulerías, rondeñas y fandangos ejecutados con una elegancia que solo él sabe imprimir. Cada toque, cada silencio, construyó un discurso propio que no necesita palabras. Con cercanía y sin artificios, convirtió la noche en una clase magistral, recordando que el flamenco es sentimiento, compás y autenticidad.

A sus 35 años, Israel Fernández ha llegado al presente tras un camino hecho de vivencias, escenarios y aprendizaje. Desde niño estuvo rodeado de flamenco. Mientras otros jugaban, él escuchaba cantar a su madre y se embelesaba con su abuela Petra, la artista de la familia. Esa inquietud lo llevó a crecer entre mayores, aprender a escuchar y a convertir la experiencia en música. Con cinco discos publicados, su gran salto llegó con "Amor" (2020), grabado junto a Diego del Morao, un trabajo que marcó un punto de inflexión en su carrera y le abrió la puerta a una nominación a los Grammy Latinos. Aquel disco le enseñó que componer es entrar en otra dimensión, y que lo más honesto es defender lo propio: 'Para escribir tienes que vivirlo o sentirlo desde dentro', suele decir. El amor, en todas sus formas, atraviesa sus composiciones: a la música, a la tierra, al silencio. Todo forma parte del universo de un artista que canta desde la raíz, pero con una mirada personal.

En Starlite Occident, Israel Fernández arrancó con alegrías y continuó con tangos, bulerías y fandangos que llevaron su sello, defendiendo la pureza sin artificios. Acompañado por Diego del Morao, ofreció un repertorio que hizo que el auditorio se entregara entre palmas y jaleos. A su lado, un cuadro flamenco impecable con coros, palmas y cajón completó un espectáculo cargado de fuerza y sensibilidad. Entre el público, rostros conocidos como el cantante Elio Toffana y la influencer Ana Peinado no quisieron perderse esta cita única en el festival, y disfrutaron de una noche mágica bajo las estrellas