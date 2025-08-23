Isa Pantoja muestra cómo ha sido la primera escapada de su hijo Cairo

A pesar de haber estado viviendo una de las etapas más agridulces de su vida tras el nacimiento de su segundo hijo, Isa Pantoja está saliendo a flote junto a su familia y ha compartido por redes sociales la primera escapada del pequeño Cairo.

"Dos meses de vida y ya todo un viajero" ha comunicado a sus seguidores con unas instantáneas en las que muestra cómo ha sido la primera escapada de su hijo al cumplir dos meses de vida.

"Tu primera escapada ha sido a Larache, Marruecos, rodeado de familia y mucho cariño. Que esta sea la primera de muchas aventuras juntos", escribía la joven reflejando así lo feliz que ha sido estos días fuera de casa.

Tras dar a luz a su segundo hijo el pasado 22 de junio, la hija de la tonadillera se sinceraba sobre el bajón anímico y el 'carrusel de emociones' que vivía, reconociendo que no estaban siendo momentos fáciles y que había tenido que pedir ayuda para sobrellevar su depresión posparto.