India Martínez se sincera sobre su colaboración con Will Smith: "Yo creía que estaba soñando"

Triunfando con su último disco, 'Aguachile', India Martínez ha sido la última artista en actuar en el Festival Occident Starlite de Marbella. Un concierto que se ha celebrado este jueves ante un recinto completamente entregado, en el que la andaluza ha repasado sus grandes éxitos y en el que ha echado la vista atrás para recordar cómo surgió su amistad con Will Smith, que dio pie a su colaboración en la canción 'First Love', desatando un gran revuelo con su química sobre el escenario al interpretarla en vivo por primera vez.

Fue en los Premios Lo Nuestro en Miami el pasado mes de febrero, cuando tal fue su buena sintonía que a punto estuvieron de finalizar su actuación con un beso, lo que dio pie a rumores de 'affaire' entre ambos. Nada más lejos de la realidad, como la propia India ha dejado claro desde entonces.

Feliz junto a Ismael Vázquez, con el que lleva más de una década de feliz relación, la cantante asegura que lo único que le une a Will Smith es una buena amistad y mucha química a nivel musical desde que se conocieron precisamente en la gala benéfica Starlite en Marbella en agosto de 2024. Un momento inolvidable que ahora ha recordado a su regreso al emblemático festival.

"Para mí estar de nuevo en Starlite es estar en familia, con mi gente, en mi casa. Aquí también pasaron cosas muy bonitas, como conocer a Will Smith, que estaba ahí entre el público, del que salió un dueto increíble. Y es que siempre pasan cosas mágicas aquí. Fue muy fuerte, la verdad que sí, surgió aquí. Yo iba a cantar en la gala, después nos sentábamos juntos en la cena y de repente, a lo largo de la noche, se me acercó y me pidió este dueto" ha rememorado.

Como confiesa, "yo creía que estaba soñando y decía, 'esto no puede ser verdad'. Y tanto que era verdad. O sea, en 4, 5 días estábamos ya grabando en el estudio, imagínate, componiendo juntos, trabajando juntos en algo muy bonito que, tengo que decirlo, que surgió aquí y me alegro mucho que haya pasado así, de esa manera".

Y, como adelanta tras cantar su tema 'First Love' en Miami, "seguramente el destino nos unirá muchas más veces", confirmando que su amistad con Will Smith continúa adelante y dejando entrever que podrían colaborar de nuevo juntos en un futuro.