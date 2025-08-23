Final perfecto en Cartagena para el 'Biotherm' en la etapa 2 de The Ocean Race Europe

El francés 'Biotherm', con Paul Meilhat como patrón, se ha mantenido perfecto en la clasificación general de The Ocean Race Europe tras sumar este sábado en Cartagena todos los puntos disponibles en las tres oportunidades de puntuación de la etapa 2, la más larga de este evento náutico.

Así, el navío de Meilhat se llevó en esta etapa 16 puntos: dos en el Needles Scoring Gate, siete en el Fly By de Matosinhos y otros siete en la llegada a Cartagena; y ahora se sitúa firmemente en lo más alto de la clasificación, por delante del 'Paprec Arkéa' y del 'Holcim PRB', sus definitivos compañeros de podio en la segunda etapa.

Otros cuatro barcos permanecían en el agua a mediados de este mismo sábado, sacando una corta diferencia el equipo italiano 'Allagrande Mapei Racing' al alemán 'Team Malizia', mientras que más atrás estaban el canadiense 'Be Water Positive' y el suizo-saudí 'Team Amaala'.