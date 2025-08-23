El Gobierno de Países Bajos queda reducido a dos partidos tras discrepancias en las medidas contra Israel

El ministro de Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, ha anunciado este viernes su dimisión del cargo tras constatar que las discrepancias dentro de la coalición de Gobierno para imponer nuevas sanciones contra Israel son ya insalvables, lo que ha desencadenado además la salida del Ejecutivo de todos los representantes del Nuevo Contrato Social (NSC).

Veldkamp prometió el jueves ante el Parlamento la adopción de castigos como represalia por la situación humanitaria en la Franja de Gaza, pero este viernes ha podido constatar en una reunión que no todos los ministros están dispuestos a ello.

Tras comprobar esta "resistencia", el ministro ha anunciado que presentará la renuncia. "No confío en que las cosas cambien y mi margen de actuación es limitado", ha asegurado en unas declaraciones ante los medios recogidas por la televisión estatal NOS.

El movimiento no se ha quedado ahí y el líder del NSC y viceprimer ministro, Eddy Van Hijum, ha anunciado también que todos los miembros del partido con representación en la primera o en la segunda línea del gabinete seguirían el mismo camino que Veldkamp, lo que deja vacantes las carteras de Interior, Educación y Sanidad.

El Gobierno neerlandés está en funciones desde junio, después de que la salida del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders dejase sin mayoría a un bloque que había quedado reducido hasta ahora a tres partidos. Además del NSC, forman parte de la coalición el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB).