Agencias

El Gobierno de Países Bajos queda reducido a dos partidos tras discrepancias en las medidas contra Israel

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, ha anunciado este viernes su dimisión del cargo tras constatar que las discrepancias dentro de la coalición de Gobierno para imponer nuevas sanciones contra Israel son ya insalvables, lo que ha desencadenado además la salida del Ejecutivo de todos los representantes del Nuevo Contrato Social (NSC).

Veldkamp prometió el jueves ante el Parlamento la adopción de castigos como represalia por la situación humanitaria en la Franja de Gaza, pero este viernes ha podido constatar en una reunión que no todos los ministros están dispuestos a ello.

Tras comprobar esta "resistencia", el ministro ha anunciado que presentará la renuncia. "No confío en que las cosas cambien y mi margen de actuación es limitado", ha asegurado en unas declaraciones ante los medios recogidas por la televisión estatal NOS.

El movimiento no se ha quedado ahí y el líder del NSC y viceprimer ministro, Eddy Van Hijum, ha anunciado también que todos los miembros del partido con representación en la primera o en la segunda línea del gabinete seguirían el mismo camino que Veldkamp, lo que deja vacantes las carteras de Interior, Educación y Sanidad.

El Gobierno neerlandés está en funciones desde junio, después de que la salida del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders dejase sin mayoría a un bloque que había quedado reducido hasta ahora a tres partidos. Además del NSC, forman parte de la coalición el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos cinco fallecidos en el accidente de un autobús con turistas en el estado de Nueva York

Infobae

Rusia pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad sobre el Nord Stream tras la detención de un sospechoso

Rusia pide una reunión urgente

Christian Casas confirma que ni Melyssa Pinto ni Ana Mena coincidieron con sus padres en el viaje familiar a El Salvador

Christian Casas confirma que ni

Lara Dibildos aplaude la fortaleza de Rocío Carrasco y la evolución de Terelu Campos

Lara Dibildos aplaude la fortaleza

Sheila Casas pasa página tras su ruptura y le desea lo mejor a Escassi tras unas vacaciones renovadoras en familia

Sheila Casas pasa página tras