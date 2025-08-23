Agencias

El español Pablo Llamas se mete en el cuadro final del torneo individual masculino

Por Newsroom Infobae

Guardar

El tenista español Pablo Llamas se ha clasificado para el cuadro final del torneo individual masculino del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras ganar por 3-6, 6-1 y 6-2 al argentino Marco Trungelliti en la última ronda de la fase previa.

Para alcanzar ese certamen final de 'singles' en Flushing Meadows (Nueva York, Estados Unidos), el gaditano había vencido por 1-6, 6-3 y 6-4 al alemán Yannick Hanfmann en dos horas de partido y también por 6-4 y 6-4 al estadounidense Andres Martin en otras dos horas.

La mala noticia de este viernes para la representación española en la 'qualy' fue la derrota de Daniel Mérida por 6-1 y 7-6(2) contra el sudafricano Lloyd Harris, quedando eliminado el madrileño a las puertas de acceder igualmente al cuadro individual masculino de este torneo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos cinco fallecidos en el accidente de un autobús con turistas en el estado de Nueva York

Infobae

Rusia pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad sobre el Nord Stream tras la detención de un sospechoso

Rusia pide una reunión urgente

Christian Casas confirma que ni Melyssa Pinto ni Ana Mena coincidieron con sus padres en el viaje familiar a El Salvador

Christian Casas confirma que ni

Lara Dibildos aplaude la fortaleza de Rocío Carrasco y la evolución de Terelu Campos

Lara Dibildos aplaude la fortaleza

Sheila Casas pasa página tras su ruptura y le desea lo mejor a Escassi tras unas vacaciones renovadoras en familia

Sheila Casas pasa página tras